Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Şanlıurfa'da hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 7.5 derece civarında olacak. Nem oranı %92 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 8.8 kilometre olacak. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı saati 17:08 olarak hesaplandı.

Şanlıurfa'da bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hafif sağanak yağmurlar nedeniyle şemsiyenizi yanınıza alın. Su geçirmeyen kıyafetler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Serin hava koşulları nedeniyle kat kat giyinmek önemli. Bu, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 14 Aralık Pazar günü için parçalı bulutlu ve serin bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında değişecek. Geceleri sıcaklık 1 ile 2 derece arasında olacak. Rüzgar hızı saatte 8 ile 12 kilometre arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük olacak.

15 ve 16 Aralık Pazartesi ve Salı günleri de kısmen güneşli ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar yine 10 ile 12 derece arasında değişecek. Gecelerde sıcaklık 1 ile 2 derece arasında kalacak. Rüzgar hızı da saatte 8 ile 12 kilometre arasında olacak. Yağış ihtimali bu günlerde de düşük görünüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı dengelemenize yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterin. Rüzgarlı günlerde şemsiyenizi yanınıza almanız faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve hafif yağmurlu koşullarla devam edecek. Bu nedenle hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Su kaybını önlemek için bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.