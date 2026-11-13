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Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 13 Kasım 2026 tarihi, hava durumu bakımından açık ve ılımlı bir gün sunuyor. Sıcaklık, 20 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde 19 ile 22 derece arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif üst giysiler tercih etmesi öneriliyor. İlerleyen günlerde hafif yağışlar olabileceği için, hava durumu takibi ve kalın giysilerde hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Kasım Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Kasım Cuma 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu, mevsim geçişlerinin özelliklerini yansıtıyor. Şanlıurfa'nın çöl iklimi, kışın yaklaşmasıyla değişiyor. Bugün sıcaklık, 20 derece civarında. Gölgede bu sıcaklığı hissetmek mümkün. Akşam saatlerinde sıcaklık, 19 ile 22 derece arasında değişecek. Genel olarak hava, açık ve az bulutlu. Ancak, akşam gelen hafif rüzgar, hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Dışarıda vakit geçirecek olanlar, hafif bir üst giysi tercih edebilir.

Şanlıurfa'nın hava durumu, dışarıda geçireceğiniz vakit için elverişli görünüyor. Ancak, önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gereken detaylar var. Hava durumu tahminlerine göre, bazı bölgelere hafif yağışlar bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkların daha da düşmesine yol açabilir. Dışarı çıkmadan önce güncel bilgi almak önemlidir. Sıcaklıkların 18 ve 21 derece arasında değişmesi serin hava ile birleşebilir. Kalın giysiler tercih edilmelidir.

Gün içinde dış mekan aktiviteleri için sıcak saatlerin tercih edilmesi daha rahat bir ortam sunar. Şanlıurfa’da doğal güzelliklerin tadını çıkarırken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gündüz hem açık havada spor yapabilir hem de arkadaşlarınızla piknik yapabilirsiniz. Ancak, hava koşullarındaki ani değişimlere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da hava durumu, keyifli bir gün sunuyor. İlerleyen günlerde değişken koşullara dikkat etmek, aktivitelerinizi geliştirecektir. Bugünkü hava oldukça açık ve ılımlı. Ancak, yağışlı günlere hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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