Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 27 ile 41 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 27 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık olacak. Nem oranı %14 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5,5 kilometre ölçülecek.

Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve açık koşullar sunacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Ancak rüzgarın hızı düşük kalacak. Bu yüzden serinlik sağlamayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 26 ile 40 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise 27 ile 40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz koşullarını yansıtmaktadır.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek de önerilir. Vücut ısısını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınmak gerekmektedir.

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026 için hava durumu sıcak ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemlidir.