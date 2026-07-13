HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 13 Temmuz 2026 tarihinde hava sıcaklıkları 27 ile 41 derece arasında değişecek. Gündüz 41 dereceye ulaşacak sıcaklık, gece saatlerinde 27 dereceye düşecek. Hava genellikle açık ve nem oranı %14 seviyesinde. Hafif rüzgarlar hissedilecek fakat etkili serinlik sağlamayacak. Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının yoğun olduğu zamanlarda dikkatli olunması ve bol su tüketiminin önemi vurgulanmalı.

Şanlıurfa Hava Durumu! 13 Temmuz Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 27 ile 41 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 27 dereceye düşmesi bekleniyor. Hava genellikle açık olacak. Nem oranı %14 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5,5 kilometre ölçülecek.

Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve açık koşullar sunacak. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su tüketmek de önemlidir. Hafif rüzgarlar hissedilecek. Ancak rüzgarın hızı düşük kalacak. Bu yüzden serinlik sağlamayacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 26 ile 40 derece arasında olacak. 15 Temmuz Çarşamba günü ise 27 ile 40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz koşullarını yansıtmaktadır.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda durmak faydalı olacaktır. Koruyucu giysiler giymek de önerilir. Vücut ısısını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınmak gerekmektedir.

Bugün, 13 Temmuz Pazartesi 2026 için hava durumu sıcak ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildilerBakan Gürlek'in eşine suikast planı! CİMER ihbarıyla çökertildiler
AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?AHBAP soruşturmasında tüm isimler ortaya çıktı! Haluk Levent’le birlikte kimler gözaltına alındı?

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

Dünyaca ünlü turizm merkezinde can pazarı! Çok sayıda kişi feci şekilde öldü...

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

AHBAP kefil yapılmış! Haluk Levent'in milyonlarca liralık senet trafiği

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Galatasaray'ın ilk transferi Premier Lig'den! İmza artık an meselesi

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

Plajda kızlarıyla oynadı! "Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 prensesi!"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

Dünyaca ünlü e-ticaret platformu halka arza hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.