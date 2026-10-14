Şanlıurfa Hava Durumu! 14 Ekim Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 14 Ekim 2026 tarihi, ılık bir sonbahar günü olacak. Şehirde sıcaklık, genel olarak 20 derece civarında bekleniyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık, 22 dereceye çıkabilir. Akşam saatlerinde ferahlatıcı bir serinlik hissedilecek. Sabaha karşı hafif bir pus olacak. Gün ilerledikçe gökyüzü açılacak ve güzel bir gün geçireceğiz.

Gündüz saatlerinde hava güneşli ve sıcak olacak. Akşam saatlerinde ise serin hava bekleniyor. Bu nedenle dışarıda vakit geçirenler için hava elverişli. Hafif bir rüzgar, akşam saatlerinde serinlemeye yol açabilir. Bu durumu dikkate alarak rahat giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Akşam yaklaşırken hafif bir ceket almak iyi bir tercih olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 15 Ekim'de sıcaklık benzer seviyelerde kalacak. 16 Ekim itibarıyla sıcaklık 19 dereceye düşecek. Ancak bu da ılımlı bir hava olacak. 17 Ekim'den itibaren yer yer hafif yağışlar bekleniyor. Bu dönemde sıcaklık yine 20 dereceye yaklaşacak. Ancak havanın kapalı olması, gündüz sıcaklığını etkileyebilir.

Açık hava etkinliği planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemli. Hem kişisel hem de grup etkinliklerinde ani değişikliklere dikkat etmek gerekiyor. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak akıllıca. Hafif yağışlı günlerde ise şemsiyeleri yanınıza almayı unutmayın.

Sonuç olarak, Şanlıurfa 14 Ekim 2026 ve sonrası, keyifli günler sunacak. Doğanın tadını çıkarabileceğimiz sıcaklıklar var. Bölgedeki mekanlarda ailenizle veya arkadaşlarınızla güzel anılar biriktirmek için fırsatlar mevcut. Hava durumuna esnek bir bakış açısıyla yaklaşarak durumu avantaja çevirebilirsiniz.