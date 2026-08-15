Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Ağustos Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz aylarının tipik özellikleri görülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34-35 derece civarında. Gece ise sıcaklık 22-23 derece arasında seyredecek. Bu durum, karasal iklimin etkisiyle mevsim normallerine uygun bir seyir izliyor.

Bugün, hava genellikle güneşli olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün mevcut. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunmalı. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda vakit geçirmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 33-34 derece. 17 Ağustos Pazartesi günü ise 32-33 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz aylarındaki tipik aralıklara uygun görünüyor.

Bu sıcak günlerde bol su içmeye dikkat edilmeli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirirken önlem alınmalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanılmalıdır.

Şanlıurfa'da 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar bekleniyor. Sıcak havaya karşı önlemleri alarak sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.