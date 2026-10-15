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Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa, 15 Ekim 2026 tarihinde açık ve az bulutlu bir hava sunuyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Günün keyfini çıkararak yürüyüş yapmak için harika bir gün. Yaklaşan günlerde, sıcaklık 24-26 derece arasında değişecek. Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Katmanlı giyim ve yanınızda hafif yağmurluk bulundurmak, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olabilir. Dışarıda güzel vakit geçirmeniz için fırsatlar mevcut.

Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Ekim Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

15 Ekim 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu oldukça olumlu. Bölge tipik Ekim havasını yansıtıyor. Gün genel olarak açık ve az bulutlu. Sıcaklık 20 derece civarında. Bu, dışarıda vakit geçirmek için ideal. Yürüyüş yapmak da keyifli olacaktır. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, günün keyfini artırıyor. Öğleye doğru sıcaklık biraz artıyor. 22 dereceye kadar çıkabiliyor. Akşam saatlerinde ise 19 derece civarına düşüyor. Ilımlı bir gün geçireceğimiz anlaşılıyor.

Bugünkü hava, merak edenler için net. Şanlıurfa'da hafif sıcaklıklar var. Dışarı çıkmak ve güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün. Şehrin doğal güzelliklerini keşfetmek için fırsat sunuyor. Sevdiklerinizle açık havada etkinlik düzenlemek için de ideal bir zaman.

Önümüzdeki günler hava durumu açısından dikkat çekici. 16 Ekim'de sıcaklık 21-23 derece arasında değişecek. Gün içindeki sıcaklık dalgalanmaları olacak. Sabah ve akşam serin havayı hissedeceğiz. Günün tamamında keyifli bir atmosfer sunacak. Birkaç gün içinde sıcaklıklar artacak gibi duruyor. Günlük ortalama sıcaklık 24-26 derece olacak. Haftanın başlarında hava değişiklikleri bekleniyor. Bazı günlerde kısa süreli yağışlar olabilir. Dışarı çıkmadan güncel hava tahminini kontrol etmek akıllıca.

Hava koşullarına bağlı bazı önlemler alabilirsiniz. Açık havada etkinlik planlayanların hazırlıklı olması önemli. Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalı. Katmanlı giyinmek, sabah serinliğiyle başa çıkmak için yararlıdır. Öğleye doğru sıcaklıklara uyum sağlamak da kolaylaşır. Ani hava değişimlerine karşı bir şemsiye ya da hafif yağmurluk bulundurmak faydalı olabilir. Böylece yağışlı günlerde ıslanmaktan kaçınabilirsiniz.

Şanlıurfa'da 15 Ekim 2026 tarihi, açık ve güneşli bir gün sunuyor. Harika bir deneyim yaşatıyor. Takip eden günlerde hava sıcaklıklarının artacağını unutmamalıyız. Planlarınızı buna göre yaparak dışarıda vakit geçirmenin tadını çıkarın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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