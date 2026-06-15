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Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu 15 Haziran'dan itibaren genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 34 - 36 derece, gece sıcaklığı ise 19 - 22 derece arasında seyredecek. Haziran ayı ortalamasına uygun bu sıcaklıklar, karasal iklimin etkilerini yansıtmakta. Yoğun güneş ışınlarına karşı önlem almak önemlidir. Gölgedeki alanlarda kalmak, bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek sağlığı koruyacak.

Şanlıurfa Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Şanlıurfa'da 15 Haziran Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 34 - 36 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19 - 22 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın karasal iklim özelliklerini yansıtıyor. Haziran ayı ortalaması ile uyumlu bir hava durumu söz konusu. Yağış ihtimali ise oldukça düşük. Yaklaşık %10 civarında bir ihtimal var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve koşulları sürdürecek. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 34 - 36 derece olacak. 17 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklığın 36 - 37 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın yaz aylarındaki tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek faydalı olacaktır. Bol su içmek de gerekli. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak gerekir. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Bu önlemler sağlığınızı korur. Ayrıca yazın tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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