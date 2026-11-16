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Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

16 Kasım 2026 tarihinde Şanlıurfa'da sıcak iklim koşulları hâkim. Hava sıcaklığı 20 derece civarında, zamanla değişkenlik gösterebilir. Bulutlu gökyüzü, hafif rüzgarlarla birleşerek bahar ortamı yaratıyor. Dış mekan etkinlikleri planlayanlar için önemli olan hava koşulları, yerel yağışlarla birlikte serinleyebilir. Su tüketiminde artış sağlamak, bu mevsimde sağlıklı kalmayı destekleyecektir. Hava durumunu takip etmek, etkinlik planlamalarında dikkat gerektiriyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

16 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Şanlıurfa'daki hava durumu sıcak iklim özelliklerini taşıyor. Bugün hava sıcaklığı genel olarak 20 derece civarında. Bulutlu bir gökyüzü mevcut. Bu durum, bahar aylarını andıran bir hava yaratıyor. Dışarıda vakit geçirmeyi sevenler için cazip bir atmosfer oluşmuş durumda. Gün içinde hafif rüzgarlar var. Bu rüzgarlar sıcak havanın etkisini dengeliyor.

Şanlıurfa'da bu mevsimde hava sıcaklığı değişkenlik gösterebilir. Bugün güneşli saatler mevcut. Ancak ilerleyen saatlerde sıcaklık düşebilir. Bütün bunları düşündüğümüzde, Şanlıurfa’daki hava durumu çeşitli aktivitelere uygun hale geliyor. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmek önemlidir. Bugünkü hava için bir şapka veya hafif bir ceket bulundurmak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 19 - 22 derece arasında değişecektir. Yer yer bulutlu hava koşulları hakim olabilir. Zaman zaman yerel yağışlar görülebilir. Ziraat ile uğraşanlar ve açık hava etkinlikleri planlayanlar bu durumu dikkate almalı. Hava durumunu takip etmek, etkinliklerinizi planlarken önemlidir. Dış mekan etkinliklerinizi ertelemek veya kapalı mekan alternatifleri düşünmek mantıklıdır.

Son günlerde bulutlu hava etkili oldu. Yerel yağışlarla birlikte serin bir iklim oluşabilir. Bu serinlik, gün içinde giyilecek kıyafetlerin hafifleştirilmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu mevsimde, dehidrasyon riski yükseliyor. Su tüketimini artırarak sağlıklı kalmaya özen göstermelisiniz. Hava durumundaki bu değişiklikler günlük yaşamı etkileyebilir.

16 Kasım 2026 tarihindeki Şanlıurfa hava durumu beklenmedik bir bahar havası yaşatıyor. Dışarı çıkarken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu dikkate alındığında, herkesin keyifli bir çarşamba geçirebilmesi için hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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