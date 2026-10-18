Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Ekim Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

18 Ekim 2026 Pazar günü, Şanlıurfa'daki hava durumu tipik bir sonbahar havasını yansıtmaktadır. Bugün sıcaklık 19-22 derece arasında değişmektedir. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilmektedir. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artmaktadır. Güneş ışıklarıyla birlikte birçok kişi dışarıda vakit geçirmektedir. Doğanın tadını çıkaranlar için ideal bir gün olmaktadır.

An itibarıyla, hava durumu dışarıda yapılacak aktiviteler için uygundur. Şanlıurfa'daki koşullar zaman zaman değişkenlik gösterebilir. Ancak bugün keyifli bir atmosfer sunmaktadır. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde hafif bir rüzgar hissedilmektedir. Bu rüzgar, güneşin sıcaklığını dengeler. Dışarıda yürüyüş yapmayı veya piknik planını düşünenler için bu iyi bir fırsattır. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Bu nedenle kalın giysiler giymekte fayda vardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu açısından dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. 19 Ekim’de sıcaklıkların biraz düşmesi beklenmektedir. Gün içinde 18-20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Sonraki günlerde yer yer yağışlı havalar etkili olabilir. Bu durum, hafif bulutların belirmesiyle ortaya çıkabilir. Elde edilen verilere göre, ani hava değişimlerine dikkat etmemiz gerekmektedir.

Hava koşulları değişirken dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması önemlidir. Özellikle yağışlı havalara hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarıda bulunmayı planlıyorsanız, şemsiyenizi almayı unutmayın. Güneşli günlerde güneş kremi kullanmak cildinizi korumak açısından yararlı olacaktır. Ayrıca sabah serin saatlerde uygun kıyafetler giymek önemlidir. Akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giymek de faydalıdır.

Bugünkü hava durumu keyifli dış mekan etkinlikleri için davetkardır. Ancak önümüzdeki hava değişikliklerine dikkat etmek gerekiyor. Havanın tadını çıkarırken sağlığınızı korumayı ihmal etmeyin. Şanlıurfa’da güzel günler sizi bekliyor.