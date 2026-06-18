Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 18 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35 - 36 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 20 - 22 derece arasında bekleniyor. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı düşük olacak. Bu durum hava koşullarını belirginleştirecek.

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 35 - 36 derece aralığında. Gece sıcaklığın 20 - 22 derece arasında olması tahmin ediliyor. Yine rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum hava koşullarını etkileyecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 19 Haziran Cuma günü sıcaklık 34 - 35 derece civarında olacak. 20 Haziran Cumartesi günü ise yine 34 - 35 derece arasında bekleniyor. Bu sıcaklıklar Şanlıurfa'nın yaz havasını yansıtıyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekir. Bol su tüketmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak uygun olur. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Aktiviteleri sabah veya akşama kaydırmak da faydalıdır.

Şanlıurfa'nın hava durumu sıcak ve güneşli olacak gibi görünüyor. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.