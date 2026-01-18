HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 18 Ocak 2026 Pazar günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişirken, gece sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek. Nem oranının yüksek olması cilt kuruluğunu artırabilir. Rüzgarın kuzeyden eseceği günde, soğuk havada dışarıda bulunanların kat kat giyinmeleri ve su tüketimlerine dikkat etmeleri tavsiye ediliyor. Hava durumu değişkenlik gösterecek, bu nedenle güncel tahminleri takip etmek önemli.

Devrim Karadağ

Şanlıurfa'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık sıfırın altına düşecek ve -3 dereceye kadar inebilir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10-13 kilometre hızla esecek.

Bu soğuk ve bulutlu havada dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Sıcak giyinmek gerekir. Kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler alınmalıdır. Nem oranı yüksek olacağı için cilt kuruluğuna karşı nemlendirici kullanmak faydalıdır. Ayrıca bol su içmek de tavsiye edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar -2 ile 6 derece arasında olacak. 20 Ocak Salı günü ise -1 ile 6 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Bu günlerde açık ve güneşli hava öngörülüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar yine düşük olabilir.

Şanlıurfa'da hava durumu kış aylarında hızla değişebilir. Güncel hava tahminlerini düzenli takip etmek önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için faydalı olacaktır. Planlama yapmak da hava durumuna göre uygun olacaktır.

hava durumu Şanlıurfa
