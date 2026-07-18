Şanlıurfa Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

18 Temmuz 2026 Cumartesi günü, Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak, güneşli olacak. Gündüz saatlerinde, sıcaklığın 38 - 40 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında olacak. Nem oranı ise düşük. Yaklaşık %12 - %18 seviyelerinde ölçülecek. Yağış beklenmiyor. Rüzgar batıdan, saatte 5 - 10 kilometre hızla esecek.

Bu sıcak hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için zorluk yaratabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olunmalı. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatler, 11:00 ile 16:00 arasındadır. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkıldığında, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek hayati bir önlem olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de vücut ısısını dengeleyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü, hava sıcaklığı 37 - 39 derece arasında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü bu sıcaklık 39 - 41 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları 25 - 27 derece civarında kalacak. Rüzgarın hızı 5 - 10 kilometre arasında esecek.

Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkatli olmalı. Sıcak çarpması riskine karşı önlemler alınmalıdır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Ağır yemeklerden kaçınılmalı ve düzenli olarak su içilmesi hayati önem taşır. Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlar kullanarak iç mekanlarda serin kalmak da mümkündür.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'da 18 Temmuz Cumartesi ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin öğle saatlerinde önlemler alması önemlidir. Bol su içmek, serin kalmak için gereklidir.