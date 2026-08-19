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Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu bugün güneşli ve sıcak geçiyor. Sıcaklık 22 ile 34 derece arasında değişiyor. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 20 Ağustos'ta sıcaklık 22 ile 36 derece, 21 Ağustos'ta ise 27 ile 38 derece arasında olacak. Dışarıda vakit geçirenlerin su tüketimine dikkat etmeleri ve güneşten korunmaları önem taşıyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Ağustos 2026 Çarşamba, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 22 ile 34 derece arasında değişecek. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 34 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Rüzgar batı-güneybatı yönünden saatte 22 kilometre hızla esecek.

Şanlıurfa'da hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar 22 ile 34 derece arasında olacak. Rüzgar yönü batı-güneybatı ve hızı saatte 22 kilometre bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklıklar 22 ile 36 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 27 ile 38 derece arasında değişecek. Yine parlak güneş ışığı hakim olacak. 22 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 25 ile 40 derece arasında olacak. Çok sıcak bir hava bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu önemlidir. Bol su tüketimi öneriliyor. Ayrıca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılması önemli. Güneş koruyucu ürünler de uygulanmalıdır. Rüzgar nedeniyle hafif eşyaların uçmaması için dikkatli olunmalıdır.

Şanlıurfa'da önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçireceklerin bu koşullara uygun önlemler almasıda fayda var. Sağlıklı ve keyifli bir gün geçirebilirler.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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