Şanlıurfa Hava Durumu! 19 Mayıs Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mayıs 2026 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu genel olarak güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 - 24 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte 13 - 16 kilometre olacak. Nem oranı %37 - %60 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Mayıs Çarşamba günü, hava sıcaklığı 22 - 25 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanakların görülmesi bekleniyor. 21 Mayıs Perşembe günü, sıcaklık 20 - 23 derece arasında seyredecek. Hafif yağışların yaşanacağı öngörülüyor. 22 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklığı 22 - 26 dereceyi bulacak. Gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önemlidir. Açık alanlarda vakit geçirilmemeli, rüzgarın etkisini azaltacak bölgeler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparak, Şanlıurfa'da keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim.