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Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu bugün sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 35-38 derece arasında gerçekleşecek, akşam saatlerinde ise 32-35 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeybatıdan eserken hızı 8-15 kilometre olarak ölçülecek. Yüksek sıcaklar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Güneşin etkili olduğu saatlerde dikkatli olunması, bol su tüketilmesi, açık renk giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Özellikle yaşlılar ve çocukların güneşte daha dikkatli olması gerekiyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Haziran Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 20 Haziran 2026 Cumartesi. Şanlıurfa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 35-38 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 32-35 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise 27-28 dereceye inecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 8-15 kilometre arasında değişecek. Nem oranı gündüz %17-23, gece %31-42 arasında olacak. Bugün bu hava koşulları, Şanlıurfa'da etkili olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Haziran Pazar günü sıcaklık 35-38 derece olacak. 22 Haziran Pazartesi günü ise 36-41 derece civarında bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, önümüzdeki günlerde Şanlıurfa'daki hava durumunu etkileyecek.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde bol su içilmelidir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi gerekir. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatler 10:00-16:00 arasıdır. Bu saatlerde dışarıda bulunmamak en iyisidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse kapalı alanlarda kalmaları önerilir.

Şanlıurfa'da güncel hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de bu koşullar devam edecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almalısınız. Gerekli önlemleri almanız faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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