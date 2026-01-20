Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Ocak Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Mevsimin tipik özellikleri yansıyacak. Gündüz hava sıcaklığının 6 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklığın ise 1 derece civarında olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -2, gece -6 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı %56 ile %69 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Şanlıurfa'da kış koşullarının süreceğini gösteriyor. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 7 derece civarında olacak. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklığın 3 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu soğuk günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Dışarı çıkarken ellerinizi ve yüzünüzü korumak için aksesuarlar kullanmak önemlidir. Sıcak içecekler tüketmek, yeterli su alımına dikkat etmek gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar, soğuk havalarda daha dikkatli olmalıdır. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmeleri önerilir.