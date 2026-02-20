HABER

Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 20 Şubat 2026'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 13-14 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşerek 4-5 dereceye iniyor. Rüzgar kuzeyden esecek ve hızı saatte 9-10 kilometre olacak. Nem oranı ise %65 ile %85 arasında olacak. Hafta sonu günleri hava sıcaklıklarının artması bekleniyor ve açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü, Şanlıurfa'da hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 - 14 derece. Akşam ve gece saatlerinde ise sıcaklık 4 - 5 derece arasında olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 9 - 10 kilometre olacak. Nem oranı ise %65 - %85 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da ısınacak. Cumartesi günü, 21 Şubat 2026, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 - 17 dereceye ulaşacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 6 - 7 derece olacak. Pazar günü, 22 Şubat 2026'da gündüz sıcaklıkları 15 - 16 dereceyi bulacak. Akşam ve gece sıcaklıkları ise 4 - 5 derece civarında seyredecek. Bu dönemde hava koşulları, açık hava etkinlikleri için elverişli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya dikkat etmek faydalı olabilir. Gün içindeki güneş ışığından yararlanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde hafif bir ceket bulundurmak iyi bir fikir. Bu önlemler, olası rahatsızlıkları önleyecektir.

