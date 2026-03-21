Şanlıurfa Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 21 Mart 2026 Cumartesi gününde hava durumu sabah saatlerinde yoğun sisle başlayacak. Gün ilerledikçe sis kalkacak. Hava sıcaklığı 10 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklık 6 derece civarına düşecek. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 6-10 derece arasında değişecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu şu şekildedir. 22 Mart Pazar günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklık 8-13 derece arasında olacak. 23 Mart Pazartesi günü hafif yağmur görülecek. Bu gün sıcaklık 4-10 derece arasında seyredecek. 24 Mart Salı günü bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 5-13 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak gerekir.

Şanlıurfa'da hava durumu mevsim normallerine göre değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.