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Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da hava durumu 22 Haziran 2026'da oldukça sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 36 dereceyi bulurken, gece sıcaklıkları ise 22-23 derece arasında değişecek. Batıdan esecek rüzgarın hızı 21 kilometre civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcak hava koşullarında, güneşten korunmak için şapka takmak ve bol su tüketmek öneriliyor. Sağlıklı bir yaz geçirmek için önlemler almak kritik.

Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 22 Haziran Pazartesi 2026. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 22 ile 23 derece arasında değişecek. Rüzgar batıdan esecek. Rüzgar hızı yaklaşık 21 kilometre olacak. Nem oranı %30 civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar, Şanlıurfa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 34 ile 35 derece arasında olması bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü ise hava sıcaklığı 35 ile 36 derece olacak. Gece sıcaklıkları 20 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı batıdan saatte 20 ile 22 kilometre arasında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %30 ile %35 aralığında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler önlem almalıdır. Bol su tüketilmesi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanılması da faydalıdır. Şapka takmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda kalmak gerekir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması da faydalı olacaktır.

Şanlıurfa'nın yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklimi var. Bu nedenle yaz aylarında hava durumu tahminlerini takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek açısından önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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