Şanlıurfa Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü, Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları 40 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40 - 41 derece arasında. Gece saatlerinde ise sıcaklık 25 - 26 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz saatlerinde 42 - 44 dereceye çıkabilir. Nem oranı %10 civarında. Yağış beklenmiyor.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 39 - 40 derece arasında olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 38 - 39 derece civarında seyredecek. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 33 - 34 dereceye gerileceği öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkatli olun. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak önemlidir. Klimalı ortamlarda vakit geçirerek serinlemeye çalışın. Ayrıca aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Şanlıurfa'daki hava durumu ve gelecek günlerle ilgili bilgi almak için yerel hava durumu raporlarını takip etmenizi öneririm.