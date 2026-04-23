Şanlıurfa Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 23 Nisan 2026 Perşembe günü hava güneşli ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 14 dereceyi bulacak. Öğle saatlerinde 23 dereceye yükselecek olan hava, akşam saatlerinde 19 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı sabah 9 kilometre, öğle saatlerinde 18 kilometre, akşamda ise 15 kilometre olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli seyredecek. 26 Nisan'da beklenen gök gürültülü yağışlar için önlem almakta fayda var.

Seray Yalçın

Bugün, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, Şanlıurfa'da hava güneşli ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında ölçülecek. Öğle saatlerinde bu değer 23 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 19 dereceye düşecek.

Rüzgar sabah güney yönünden esiyor. Hızı saatte 9 kilometre olacak. Öğle saatlerinde rüzgar güneybatı yönünden esecek. Bu saatlerde rüzgarın hızı 18 kilometreyi bulacak. Akşam saatlerinde rüzgar yeniden güney yönünden esecek. Hızı saatte 15 kilometre civarında olacak.

Nem oranları değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde %72, öğle saatlerinde %43, akşam saatlerinde %53 ve gece saatlerinde %74 civarında ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde sürmesi bekleniyor. 24 Nisan Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 derece civarında kalacak. 25 Nisan Cumartesi günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklıklar yine 20 derece civarında olacak. 26 Nisan Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar 18 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçirecekler için güzel bir dönem sunuyor. 26 Nisan Pazar günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması öneriliyor.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
