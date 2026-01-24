Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 2 - 4 derece arasında. Gece ise 1 - 3 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 dereceye, gece ise -3 dereceye düşebilir. Nem oranı %87 seviyelerinde. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 - 14 kilometre hızla esecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava, Şanlıurfa'da gün boyunca etkili olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Islak zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken yol koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Hız limitlerine uyulmalı ve güvenli mesafe korunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklıklar 2 - 6 derece arasında olacak. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sıcaklıkların 3 - 7 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 27 Ocak 2026 Salı günü hava sıcaklıkları 5 - 8 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

Şanlıurfa'da kış aylarında hava koşulları sert olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Buna uygun hazırlık yapmak gereklidir. Hava durumunu düzenli takip ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olmak önemlidir.