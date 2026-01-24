HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu geçecek. Gündüz sıcaklığı 2 - 4 derece arasında seyrederken, gece 1 - 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 0, gece ise -3 dereceye kadar inebilir. Nem oranının %87 olması ve kuzeyden esen rüzgar, dışarıdaki koşulları olumsuz etkileyebilir. Kalın giysiler tercih ederek ve hava durumunu takip ederek hazırlıklı olunmalıdır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 24 Ocak 2026 Cumartesi, Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 2 - 4 derece arasında. Gece ise 1 - 3 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 dereceye, gece ise -3 dereceye düşebilir. Nem oranı %87 seviyelerinde. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 - 14 kilometre hızla esecek.

Bu soğuk ve bulutlu hava, Şanlıurfa'da gün boyunca etkili olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Islak zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken yol koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Hız limitlerine uyulmalı ve güvenli mesafe korunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklıklar 2 - 6 derece arasında olacak. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sıcaklıkların 3 - 7 derece arasında seyretmesi bekleniyor. 27 Ocak 2026 Salı günü hava sıcaklıkları 5 - 8 derece arasında olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir.

Şanlıurfa'da kış aylarında hava koşulları sert olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Buna uygun hazırlık yapmak gereklidir. Hava durumunu düzenli takip ederek ani değişikliklere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan ettiİran'dan ABD resti! 'Savaş sayılacak' diyerek dünyaya ilan etti
Datça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralıDatça'da virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.