Şanlıurfa Hava Durumu! 24 Şubat Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

24 Şubat 2026 Salı günü, Şanlıurfa'da hava durumu neşeli. Hava sıcaklığı gün boyunca 14 - 15 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı açık bir hava hakim. Gece saatlerinde sıcaklık 4 - 5 dereceye düşecek. Rüzgar saatte 15 - 25 kilometre arasında esecek. Kuzey yönünden gelen rüzgar hissedilecek. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde bulunacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 25 Şubat Çarşamba günü, yer yer sağanaklar olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 13 - 14 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 5 - 6 dereceye düşecek. 26 Şubat Perşembe günü, yağmur geçişleri mümkün. Gündüz sıcaklıkları 8 - 9 derece olacak. Gece ise sıcaklık 0 - 1 derece aralığında kalacak. 27 Şubat Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 7 - 8 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları -2 - -1 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen montlar ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Soğuk günlerde kat kat giyinerek vücut ısısını korumak gerekir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak, üşümeyi önler. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, Şanlıurfa'da keyifli bir dönem geçirebilirsiniz.