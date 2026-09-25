HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa, 25 Eylül 2026 tarihinde dikkat çekici bir hava durumu ile karşılaşacak. Sıcaklık, 20 ile 23 derece arasında değişecek ve hafif bir serinlik hissedilecek. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Ancak, akşam saatlerinde serinliğin artabileceği belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19 ile 21 dereceye düşecek. Hafta sonu pazar günü yağışlar bekleniyor, bu nedenle açık hava etkinliklerinizi iptal etmeniz önerilir.

Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Eylül Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

25 Eylül Cuma 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu dikkat çekici olacak. Şanlıurfa'nın sıcak iklim yapısına göre hava sıcaklığı 20 ile 23 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Gün ortasında sıcaklığı artacak. Böylece gün boyunca rahat bir hissiyat yaratacak. Hava genel olarak açık ve güneşli olacak. Ancak günün ilerleyen saatlerinde yer yer parçalı bulutlar görülebilir.

Bugünkü hava durumu merak edenler için açık alanlarda zaman geçirmenin keyifli olacağı söylenebilir. Şanlıurfa'da dışarıda vakit geçirmek, enerjinizi tazeleyecek. Bu güzel havanın tadını çıkarmanıza olanak tanıyacak. Güneşin etkisini yitirdiği akşam saatlerinde serinlik hissi artabilir. Hafif bir dış giyim ile hazırlıklı olmanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu birkaç farklı şekil alacak. Hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların 19 ile 21 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Yine açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem bekleniyor. Ancak özellikle pazar günü yağışlı bir hava bekleniyor. Bu durumda açık alan etkinliklerinizi iptal etmenin akıllıca olacağı söylenebilir.

Her mevsim olduğu gibi hava durumu değişiklikleriyle ilgili önlemler almak gerekiyor. Özellikle hafta sonunda beklenen yağışlar, tedbirli olmayı gerektiriyor. Eğer dışarıda planlarınız varsa, şemsiyenizi unutmamanız önemli. Hava durumu değişiyor olduğundan, dışarı çıkmadan önce güncel tahminleri kontrol etmenizde fayda var. Bu sayede keyifli anlar yaşayabilir, sürprizlere hazırlıklı olabilirsiniz.

Şanlıurfa'nın enerjik havası ve sıcak günleri sizleri bekliyor. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak, tatilinizi ve günlük aktivitelerinizi daha verimli geçirmenize yardımcı olacaktır. Her daim hazırlıklı olmak, güzel anların tadını çıkarmanıza fırsat tanır.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
RTÜK Başkanı Daniş'ten Netanyahu'nun asılsız sözlerine tepkiRTÜK Başkanı Daniş'ten Netanyahu'nun asılsız sözlerine tepki
Netanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündemindeNetanyahu’ya tepki sosyal medyada dünya gündeminde

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Netanyahu BM'de boş salona konuştu

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Trump’a Almanya’dan net yanıt: “Çekilmeyeceğiz”

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı bakımevinde yaşıyor! Son hali ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "istifa" iddialarını yalanladı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.