Şanlıurfa Hava Durumu! 25 Ocak Pazar Şanlıurfa hava durumu nasıl?

25 Ocak 2026 Pazar günü Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Kış mevsiminin tipik özellikleri görülecek. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece, akşam ise -1 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan esiyor. Hızı saatte 14 kilometre olacak. Nem oranı %84 civarında bekleniyor. Şanlıurfa'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak.

26 Ocak Pazartesi günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 9 dereceye çıkacak. Gece sıcaklığı ise 0 derece civarında kalacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 0 derece, gece ise -1,5 derece olacak. Rüzgar hızı saatte 4,2 kilometre olacak. Nem oranı %96 civarında tahmin ediliyor. 27 Ocak Salı günü hava yer yer güneşli, sonrasında bulutlanacak. Gündüz sıcaklık 10 derece, gece ise 3 derece olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 3 derece, gece -1,5 derece civarında kalacak.

28 Ocak Çarşamba günü hava yağmur geçişleri ile şekillenecek. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise 1 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece, gece ise -1,5 derece olacak. Rüzgarın hızı yine saatte 4,2 kilometre olacak. Nem oranı %96 civarında kalacak. Önümüzdeki günlerde, Şanlıurfa'da hava durumu 26 Ocak kapalı, 27 Ocak yer yer güneşli ve 28 Ocak yağmur geçişleri ile belirlenecek.

Bu değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Yüksek nem oranı cilt kuruluğuna yol açabilir. Nemlendirici kullanmak bu konuda yardımcı olacaktır. Yağmur geçişleri beklenen 28 Ocak'ta şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Bu önlemler, hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olmanızı sağlar.