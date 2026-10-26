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Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişken bir seyir izliyor. Sıcaklık 20 derece civarında başlarken, öğle saatlerinde 22 dereceye yükseliyor. Bulutlu hava, kısa süreli yağışlara işaret ediyor. Dışarıda olanların hava koşullarına dikkat etmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 19-21 derece arasında kalacak. Yağış ihtimali de sürüyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Şanlıurfa hava durumu dikkat çekiyor. Bölgenin iklimine özgü özellikler yansıyor. Bugün sıcaklık 20 derece civarında. Şehirde sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın artması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükseliyor. Hava genel olarak bulutlu bir görünüm sergiliyor. Bu durum kısa süreli yağışların beklendiğini işaret ediyor. İnsanların dışarıda geçirdiği zamanlarda hava koşullarına dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bugünkü hava durumuna bakacak olursanız, Şanlıurfa'da beklenmedik bir sürpriz yok. Havanın yer yer kapalı olması, ani sıcaklık düşüşü olasılığını artırıyor. Bu nedenle dışarıda olacakların şemsiye veya su geçirmez üst giysi bulundurması akıllıca olacaktır. Havanın değişkenliği akşam saatlerinde daha belirgin hale gelecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 derece seviyelerine gerileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik göstermeyecek gibi görünüyor. 27 Ekim itibarıyla hava bulutlu kalmaya devam edecek. Ancak sıcaklık dikkat çekici bir düşüş yaşamayacak. Önümüzdeki birkaç gün için 19-21 derece arasında sıcaklık öngörülüyor. Ayrıca haftanın ortalarına doğru belirli dönemlerde yağış ihtimali sürüyor. Sıcaklık dengesinin korunması açısından, gün içindeki değişikliklere göre giyinmek önem taşıyor. Yanınıza yeterli su almayı unutmamalısınız.

Şanlıurfa'da hava durumu değişkenliğini koruyor. Havanın genel durumu hakkında hazırlıklar büyük önem taşıyor. Dışarı çıkarken rahat kıyafetler tercih etmek öneriliyor. Yağış beklenen günlerde hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Havanın kapalı olması durumunda açık alanda geçirilen zaman sınırlandırılmalıdır. Dışarıda uzun süre kalacak olanların kat kat giyinmeleri önerilmektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalılar.

Sonuç olarak, Şanlıurfa'daki hava durumu dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerin de benzer bir seyirde devam edeceği öngörülüyor. Hava koşullarına dair alınacak küçük önlemler, sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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