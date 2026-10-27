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Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Ekim Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?

27 Ekim 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu oldukça ılıman olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, güneşli saatlerin ardından akşam serinliği hissedilecek. Yerel halk ve ziyaretçilerin, hava koşullarını dikkate alarak dışarıda vakit geçirmeleri önem taşıyor. Hafif rüzgar, gün boyunca serinletici bir etki yaratacak. Ancak, aniden yağış ihtimali de bulunduğundan hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Ekim Salı Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

27 Ekim Salı 2026 tarihi, Şanlıurfa'da ılıman bir hava ile geçecek. Şehirdeki sıcaklık 19 derece ile 22 derece arasında değişecek. Gün içinde güneş görünür olacak. Hafif bir rüzgar, serinletici bir etki yapacak. Şanlıurfa’daki bu hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için keyifli bir gün sunacak. Hava koşulları değişken olabilir. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna dikkatli yanıt vermek gerekir.

Güneşli saatlerin ardından akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarıda vakit geçirecekseniz hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız iyi bir fikir. Bu tarz ılıman günlerde kış aylarına geçişte, soğuk havalara hazırlıklı olmalıyız. Önümüzdeki günlerde, hava durumu karışık bir tablo sunabilir. Hafta ortasına kadar sıcaklıklar 18 ile 23 derece arasında olacak. İlerleyen günlerde hafif bir düşüş yaşanabilir.

Havanın güneşli geçmesi bekleniyor. Ancak, yer yer hafif yağışların olabileceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa'da yaşayanlar veya burayı ziyaret edenler, hava koşullarını dikkate almalı. Dışarıda vakit geçirecekler, tercih ettikleri aktivitelerin hava durumu ile uyumlu olmasına dikkat etmelidir. Güneşli saatlerde açık alanda bulunmak iyi bir seçimdir. Ancak, aniden yağmurlar olabilir. Hazırlıklı olmak, aktiviteleri etkileyebilir. Yerel tarıma olan bağlılık sürüyor. Kırsal alanlarda yaşayanların ve çiftçilerin dikkatli olmaları gerekiyor.

27 Ekim'de Şanlıurfa'da parlak bir gün geçireceğiz. İlerleyen günlerin tahminlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Şanlıurfa hava durumu bilgisi, günlük yaşam ve planlar açısından önemli bir rol oynar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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