Şanlıurfa Hava Durumu! 27 Şubat Cuma Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 27 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden gelecek. Nem oranı %66 ile %69 arasında değişim gösterecek.

28 Şubat Cumartesi günü hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 18 derece civarına çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında kalacak. 1 Mart Pazar günü ise hava daha da ısınacak. Gündüz sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12 derece civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında sabah ve akşam serin olabileceğini unutmamak önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Dışarıda vakit geçirecekler bol su tüketmelidir. Ayrıca hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Şanlıurfa'da 27 Şubat Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde aynı hava koşulları devam edecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneşten korunmak sağlıklı ve keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.