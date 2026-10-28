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Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?

28 Ekim 2026 tarihinde Şanlıurfa'da hava durumu 19 - 22 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık hissedilirken, akşam serinleyecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık birkaç derece daha artabilir. Güneşli günlerin gelmesiyle birlikte, dışarıda vakit geçirenlerin rahat giysiler tercih etmesi ve güneş koruyucu kullanmaları öneriliyor. Şanlıurfa'nın havası, keyifli günler için uygun bir ortam sunuyor.

Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba Şanlıurfa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

28 Ekim 2026 tarihinde, Şanlıurfa'da hava durumu 19 - 22 derece arasında bir sıcaklıkta seyredecek. Bu sıcaklık, mevsimin son dönemine uygun. Bugün Şanlıurfa'da havanın durumu nasıl? Gündüz saatlerinde sıcaklık oldukça hissedilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık biraz daha serinleyecek. Hava genelde parçalı bulutlu bir görünüm sergiliyor. Güneş, bazen bulutların arasından gülümseyecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Bölgedeki nem oranı ise gün boyunca rahat bir nefes alımına olanak tanıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık birkaç derece daha artabilir. Bu sıcaklık 21 - 24 derece arasında seyredecek. Güneşli günlerin yaklaştığı anlamına geliyor. Hafta sonuna doğru sıcak günlerin tadını çıkarabileceğimiz günler gelecek. Şanlıurfa'nın havası daha keyifli hale gelecek.

Hava şartlarını değerlendirirken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Öncelikle hava sıcaklığı ani değişiklikler gösterebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin giysilerini buna göre ayarlamaları önemli. Güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmayı planlayanlar, güneş koruyucu kullanmalı. Böylece cilt sağlığını korumak ve yazdan kalma günlerin tadını çıkarmak mümkün olacaktır.

Şanlıurfa'da 28 Ekim 2026 tarihli hava durumu ılımlı ve keyifli. Güneşli günlerin yaklaştığı haberi, yerel halk ve ziyaretçiler için rahatlama getiriyor. Hava şartları hakkında kesin önlemler almak zor olsa da, dikkat ve hazırlık ile keyifli günler geçirmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Şanlıurfa
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