Şanlıurfa Hava Durumu! 28 Şubat Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında, akşam ise 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden hafif eserek, nem oranı %68 seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de benzer ılıman hava koşulları devam edecek. Güneşten korunmayı unutmayın.

Şanlıurfa'da 28 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranı %68 seviyelerinde kalacak. Bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde ılıman olacak. 1 Mart Pazar günü gündüz sıcaklığının 20 derece olması bekleniyor. Akşam sıcaklığının ise 10 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 2 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 22 dereceye yükselmesi öngörülüyor. 3 Mart Salı günü gündüz sıcaklığının 23 derece olması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Güneş ışınlarının etkisini unutmamak önemlidir. Gerekli önlemleri almak da şarttır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esdiği için hafif bir ceket veya hırka bulundurmak da iyi olur.

Şanlıurfa'da hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Güzel havadan faydalanırken güneşten korunmayı ihmal etmeyin. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

