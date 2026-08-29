Şanlıurfa Hava Durumu! 29 Ağustos Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

29 Ağustos Cumartesi 2026 tarihi itibarıyla Şanlıurfa'daki hava durumu oldukça sıcak. Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor. Güneş ışığı, şehrin tarihi dokusunu daha güzel gösteriyor. Dışarıda geçirdiğiniz zamanın tadını çıkarmanız mümkün.

Bu sıcak havaya dikkat etmekte fayda var. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmayı planlayanların bol sıvı alması önemli. Şapka gibi koruyucu kıyafet giymek de faydalı olacaktır. Sıcak havanın etkisini azaltmak, sağlığınızı korur. Ayrıca, gününüzü daha keyifli hale getirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak geçmeye devam edecek. Sıcaklıkların 29 ila 32 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bazı günlerde hafif yağışlar olabilir. Bu durum, nem oranını artırabilir. Dışarıda olmayı planlayanların havaya hazırlıklı olmaları önemli. Gerekirse kapalı alanlara sığınmak iyi bir önlem olacaktır.

Bu hafta sonu ve sonraki günlerde dikkatli olmak gerekir. Sabah veya akşam saatlerinde dışarıda bulunmak faydalı olabilir. Böylece günün en sıcak saatlerinden kaçınabilirsiniz. Serin havadan faydalanmak mümkündür. Güneşin tepede olduğu saatlerin etkilerinden korunmak da önemlidir.

Şanlıurfa'nın bu sıcak mevsimindeki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Bugünkü hava durumu ve tahminlere göre sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle!