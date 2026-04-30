Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da bahar havası, 30 Nisan'da güneşli ve parçalı bulutlu bir günle kendini gösteriyor. Sıcaklık 23 dereceye ulaşacakken, akşam 13-15 derece arasında değişecek. Ancak, 1 Mayıs'tan itibaren sağanak yağışların etkisi devreye girecek. Hava sıcaklıkları 22 dereceye düşse de, hazırlık yapmak önemli. Şemsiye ve su geçirmez giysiler almak, rüzgarlı günlerde dikkatli olmak gerekecek. Hava tahminlerini göz önünde bulundurarak planlarınızı şekillendirin.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 30 Nisan 2026 Perşembe. Şanlıurfa'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 23 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13 ile 15 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 ile 6 kilometre arasında seyredecek. Hava kalitesi orta seviyede olacak. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 1 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık 11 ile 13 derece arasında olacak. 2 Mayıs Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklık yine 22 derece civarında. Gece sıcaklık 12 ile 14 derece arasında değişecek. 3 Mayıs Pazar günü zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 21 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 9 ile 11 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde yağışlı günler bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız iyi olur. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler için kat kat giyinmek faydalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmalı ve önlemler almalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak tedbirler almak önemlidir.

Şanlıurfa'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol edin. Gerekli hazırlıkları yapmayı unutmayın.

