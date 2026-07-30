Şanlıurfa Hava Durumu! 30 Temmuz Perşembe Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Şanlıurfa'da 30 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 - 42 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 28 - 29 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Şanlıurfa'nın tipik yaz iklimine uygundur. Özellikle öğle ve öğleden sonra bunaltıcı bir hava koşulu yaşanabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önerilir. Ayrıca, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli.

Önümüzdeki günlerde benzer bir hava durumu olacak. 31 Temmuz Cuma günü de hava sıcaklıklarının 41 - 42 derece civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar yine yaz iklimine uygun olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı hava yaşanabilir. Bu nedenle dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak iyi bir fikir olacaktır. Dışarı çıkarken bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Hafif ve açık renkli giysiler, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Şanlıurfa'da yaz aylarında hava genellikle sıcak seyreder. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecektir. Sıcak havalarda sağlığınızı korumak önemlidir. Düzenli olarak su içmeyi unutmayın. Ağır yemeklerden kaçının. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin.