Şanlıurfa Hava Durumu! 31 Ekim Cumartesi Şanlıurfa hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Ekim Cumartesi 2026'da Şanlıurfa'da hava durumu ılımandır. Günün ilk saatlerinde hava güneşli bir başlangıç yapmaktadır. Sıcaklıklar, genel olarak 20 derece civarındadır. Öğle saatlerine gelindiğinde hava bulutlu bir hal almaya başlar. Sıcaklık 21 - 22 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerine doğru sıcaklık biraz düşecektir. 19 - 20 derece arasında dengelenecektir. Dışarı çıkacak olanlar için bir ceket veya hırka faydalı olacaktır.

Bugünkü hava ferah ve keyifli görünmektedir. Özellikle akşam saatlerinde potansiyel bir yağış söz konusu olabilir. Yerel tahminler, akşamüstü hafif bir yağış olabileceğini belirtiyor. Planladığınız etkinlikler için yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Şanlıurfa'nın iklimi yaz aylarında olduğu gibi kışın da sürprizlerle doludur. Yerel halkın meteorolojik koşullara duyarlılığı, dikkatli olunmasını gerektirir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek gibi görünüyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında olacaktır. Pazartesi günü bulutlu hava beklenmektedir. Aralıklı olarak hafif yağışlar yaşanabilir. Çarşamba günü sıcaklıklar 17 - 19 derece dolaylarında olacak. Bahar havasını anımsatan serin bir dönem yaşanacaktır.

Hava durumunu etkileyen detaylar, rüzgarın yönü ve şiddetidir. Hafif esen rüzgar, nemin artmasına yol açabilir. Bu durum, hissettiğimiz sıcaklığın düşmesine neden olabilir. Önümüzdeki günlerde dışarı çıkarken iklim koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta yarar vardır.

Şanlıurfa'nın hava durumu mevsim geçişlerinde oldukça dinamik bir yapı gösterir. Bu nedenle günlük işlerinizi planlarken hava tahminlerine göz atmak iyi bir fikirdir. Dışarıda vakit geçirecekseniz kıyafetlerinizi günün koşullarına göre seçmelisiniz. Şanlıurfa'nın bu havayı yaşamak, doğanın tadını çıkarmak için uygun önlemleri alarak dışarı çıkmayı unutmayın.