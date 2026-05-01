Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden 10 milyon TL işlem hacimli yatırım dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Şanlıurfa, Niğde, Adana, İstanbul, Gaziantep ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu, 10 sim kart, bilgisayar, 2 harici harddisk ve 2 usb bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Real Madrid'de Jose Mourinho depremi! Arda Güler dahil isyan etti

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

