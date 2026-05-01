Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden 10 milyon TL işlem hacimli yatırım dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Şanlıurfa, Niğde, Adana, İstanbul, Gaziantep ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 cep telefonu, 10 sim kart, bilgisayar, 2 harici harddisk ve 2 usb bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır