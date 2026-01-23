HABER

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 5 ilde, sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli Hatay, Mardin, Denizli ve Batman'da operasyon düzenlendi.

5 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Toplam 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir harici disk ve 6 adet USB bellek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
