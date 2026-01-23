Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından siber suçlarla mücadele çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Şanlıurfa merkezli Hatay, Mardin, Denizli ve Batman'da operasyon düzenlendi.

5 FARKLI ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

Toplam 5 farklı adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 7 adet cep telefonu, 7 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet taşınabilir harici disk ve 6 adet USB bellek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

