Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık soruşturması! 31 tutuklama

Şanlıurfa'da merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ünlü markaların ürünlerini sahte internet siteleri ve sanal medya hesaplarından satarak 200 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptıkları belirlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet siteleri ve sanal medya platformlarından kurulan dolandırıcılık ağına yönelik 4 ay süren teknik takip yapıldı. Çalışmalar sonucu şüphelilerin ağı deşifre edilirken, Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese baskın yapılırken, şüphelilerin lüks otellerde konakladıkları ve lüks araçlar kullandıkları belirlendi. Operasyonda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerin ünlü markalara ait ev eşyası, elektronik ürün ve cep telefonu satışını sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de trafik kazası! Kaymakam ve 3 kişi yaralıEdirne'de trafik kazası! Kaymakam ve 3 kişi yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Müfettişler araştırmalarını tamamladıGülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Müfettişler araştırmalarını tamamladı

En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Necati Arabacı örgütüne 1200 polisle dev operasyon! 780 milyon liraya el konuldu

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılıyor! Bu kez reddetmek çok zor

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Fas Sultanı ile benzerliği konuşuldu! Espriyi patlattı

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Eyüp Sabri Tuncer'in patronu sosyal medyayı ikiye böldü: 'Bizde kimsenin ikinci evi yok'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

