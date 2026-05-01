Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık soruşturması! 31 tutuklama

İl Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet siteleri ve sanal medya platformlarından kurulan dolandırıcılık ağına yönelik 4 ay süren teknik takip yapıldı. Çalışmalar sonucu şüphelilerin ağı deşifre edilirken, Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese baskın yapılırken, şüphelilerin lüks otellerde konakladıkları ve lüks araçlar kullandıkları belirlendi. Operasyonda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Şüphelilerin ünlü markalara ait ev eşyası, elektronik ürün ve cep telefonu satışını sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 31'i tutuklanırken, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır