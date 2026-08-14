Şanlıurfa’da 26 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır