Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatta düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa’da çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir binanın inşaatında yardımcı eleman olarak çalışan 13 yaşındaki D.D. isimli çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları, yaralı çocuğu kendi imkanlarıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. D.D., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA

