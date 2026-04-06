Şanlıurfa’da korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan ve kısa sürede büyüyerek üst kata sıçrayan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alındı.

Olay, Ceylanpınar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir üst kata da sıçrayarak tüm binayı dumanlar altında bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR EKİPLERCE TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da bina içerisinde mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen ve dışarı çıkamayan bina sakinleri, itfaiye merdiveni ve ekiplerin çabasıyla güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı.

İLK MÜDAHALE AMBULANSLARDA YAPILDI

Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Binadan tahliye edilen vatandaşların ilk sağlık kontrolleri ve müdahaleleri, olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda yapıldı. Yangın sonrası her iki dairede de büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır