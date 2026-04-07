Şanlıurfa'da öğrencilere su tasarrufu bilinci tiyatroyla aşılanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde okullarda "Su Tasarrufu Kahramanları Projesi" ile tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Öğrenciler, Göbeklitepe Kültür ve Sanat Tiyatro ekibince gerçekleştirilen gösterilerle suyun değerini, iklim değişikliğinin etkilerini ve tasarrufun önemini öğreniyor.

ŞUSKİ Şube Müdürü Mehmet Yetim, gazetecilere, suyun verimli kullanımının öneminin arttığını söyledi.

Okul okul dolaşarak tiyatro gösterileri düzenlediklerini belirten Yetim, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, 250 bin öğrenciye ulaşmak. Şu ana kadar 23 okula gittik, ilçelerimize de gideceğiz. Hedefimiz, su tasarrufu kahramanları oluşturmak. Aynı zamanda çocuklarımızın kendi çevrelerine, ailelerine ve arkadaşlarına tasarrufun önemini anlatmalarını sağlayarak farkındalık oluşturmak. Bu tür eğlenceli programlarla projenin verimli geçtiğine dair çok sayıda dönüş alıyoruz. Projemizi önemsiyoruz, çocuklarımız eğlenerek öğrenme imkanı buluyor. Tiyatro sonrası çocuklara çeşitli hediyeler de veriyoruz."

Projenin sorumlu öğretmenlerinden Şeyma Can, nesilden nesle aktarılması gereken tasarruf bilincini tiyatro aracılığıyla öğrencilere hatırlattıklarını anlattı.

Yunus Emre Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerinden Ekin Güler de tiyatroyu çok beğendiğini ifade ederek, suyu israf etmemeleri gerektiğini daha iyi anladığını söyledi.

Nezih Palaz ise suyu kullandıktan sonra muslukları daha dikkatli kapatacağını dile getirdi.

Kaynak: AA