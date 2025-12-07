HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.Ç. idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü 1

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama!Suriye'nin başkenti Şam'da patlama!
Nevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralıNevşehir’de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hatay'da vahşet! Eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

Fenerbahçe'nin puan kaybının suçlusu ilan edildi: "Derhal kadro dışı bırakın"

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

MasterChef 2025 şampiyonu Sezer Dirican oldu

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

Altından sonra sıra onda 'Alanlar 2 kat arttı! İşin ilginci' deyip açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.