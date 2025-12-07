Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Mutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, N.Ç. idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Mehmet İkiyıldız yönetimindeki motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Memduh İkiyıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki gencin cenazeleri, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA