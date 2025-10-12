HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Viranşehir istikametinden kent merkezine ilerleyen tırın tekerleklerinden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, teker kısmından çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Maddi hasarın oluştuğu tır yangını ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da seyir halindeki tır alev aldı 1

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz’de 19 SUP board yapan gençler rüzgarla 2 mil açığa sürüklendiAkdeniz’de 19 SUP board yapan gençler rüzgarla 2 mil açığa sürüklendi
Dışişleri Bakanlığı’nda Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi gerçekleştiDışişleri Bakanlığı’nda Türkiye-Suriye güvenlik zirvesi gerçekleşti

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.