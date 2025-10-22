HABER

Şantiyede dehşet saçtı: Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü

Adana’nın Ceyhan ilçesinde annesinin çalıştığı şantiyeye giden genç, annesi C.K.'yı (49) silahla vurarak yaraladı. 23 yaşındaki S.K. daha sonra annesinin iş arkadaşı Şemsettin A.'ya da kurşun yaraladı. Şemsettin A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yalak Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, S. K. (23), annesi C.K.’nin (49) çalıştığı yemekhaneye geldi.

ANNESİNİ YARALADI, İŞ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin A. (57) ile tartışan S. K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Şemsettin A., ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan anne C. K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

