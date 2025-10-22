Şantiyede dehşet saçtı: Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü

Olay, Yalak Mahallesi’ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, S. K. (23), annesi C.K.’nin (49) çalıştığı yemekhaneye geldi.

ANNESİNİ YARALADI, İŞ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin A. (57) ile tartışan S. K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Şemsettin A., ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan anne C. K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.