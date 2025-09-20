Sapanca'da bungalov tesisi yangını kontrol altına alındı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalov tesisinde yangın meydana geldi.
Yangın, Nailiye Mahallesi’nde, resepsiyon bölümünde başladı.
Yetkililer, yangının nedeni hakkında henüz bir bilgi vermedi.
Yangının dumanı, ilçe merkezinden bile görüldü.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmaları da yapıldı.
Yangında can kaybı yaşanmadı, ancak yapıda maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatılmıştır.
