Sapanca Gölü’nde sevindirici artış: Seviye 8 santimetre yükseldi

Geçtiğimiz hafta 28,42 metre seviyesinde ölçülen Sapanca Gölü, yağışların ardından 28,50 metre seviyesine ulaştı. Karların erimesiyle birlikte gölü besleyen dere yataklarındaki su akışı hızlanırken, kuraklık nedeniyle kıyı şeridinde görülen çekilmenin durduğu gözlemlendi. Yağışların aralıklı olarak devam etmesinin seviye artışını sürdürmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yağışların göl seviyesinde kısa sürede olumlu bir tablo oluşturduğu ancak su kaynaklarının sürdürülebilirliği için su tasarrufunun ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Seviye artışının rehavete neden olmaması gerektiği belirtilen açıklamada, mevcut kaynakların korunması için sürecin anlık olarak takip edildiği ifade edildi.

