Sapanca Gölü'ndeki kabarcıklar endişeye yol açtı! Nedenini Prof. Dr. Utkucu açıkladı

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından kaydedilen kabarcık görüntüleri, endişeye yol açmıştı. Su seviyesinin düşmesinin ardından 'Deprem tetiklenebilir' açıklamaları da gelmişti. Sakarya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Murat Utkucu kabarcıkların nedenini açıkladı. Utku "Büyük bir fay hattı geçiyor ve bu fay hattı boyunca radon, metan gibi gaz çıkışları gözlenebilir. Bölgeye gidip, baktığımızda bunun su kaynaması değil; gaz çıkışı olduğunu anladık" dedi.

Sapanca Gölü'nde geçen günlerde balıkçıların kamerasına yansıyan kabarcık görüntüleri, sosyal medyada yayıldı. Görüntüler, endişeye neden oldu.

"BÜYÜK BİR FAY HATTI GEÇİYOR"

Konuyla ilgili konuşan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, yaşanan olayın doğal olduğunu, göl tabanından geçen fay hattı nedeniyle gaz çıkışlarının görülebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Utkucu, balıkçıların görüntülediği hareketin su kaynaması değil, gaz çıkışı olduğunu belirterek, "Buradan büyük bir fay hattı geçiyor ve bu fay hattı boyunca radon, metan gibi gaz çıkışları gözlenebilir. Bölgeye gidip, baktığımızda bunun su kaynaması değil; gaz çıkışı olduğunu anladık" dedi.

"FAY HATLARI BOYUNCA GAZ ÇIKIŞLARI GÖRÜLMESİ NORMAL"

Utkucu, göl tabanından geçen fay hattının 1999 Marmara Depremi sırasında kırıldığını hatırlatarak, "Bu fay hattının karakteristik depremi 7'den büyük depremlerdir. 1999'da bu enerji boşaldı. Tekrar kırılabilmesi için 100 yılı aşkın sürenin geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla gölün altından geçen fay üzerinde büyük bir deprem beklemiyoruz. Gölün altında fay hattı bir basamak yapıyor. Bu basamak sonucu oturmalar meydana geliyor, çukur oluşuyor ve zamanla bu çukur suyla dolarak göl haline geliyor. Fay hatları boyunca gaz çıkışları ve su kaynakları görülmesi normaldir" diye konuştu.

"TEK BİR İŞARETE BAKILARAK DEPREM OLACAK DENMEZ"

Prof. Dr. Utkucu, gaz çıkışlarının bazı durumlarda deprem işaretçisi olarak değerlendirilebildiğini ancak bunun tek başına bir gösterge olamayacağını vurguladı. Utkucu, "Bu gaz çıkışları çok olduğu zaman deprem işaretçisi olarak kullanılıyor. Ancak sadece tek bir işarete bakılarak deprem olacak denmez. Çok sayıda işaretin aynı anda anomali göstermesi gerekir. Üstelik bazı bölgelerde işaretler olduğu halde deprem olmamış, bazı yerlerde ise hiç belirti vermeden deprem meydana gelmiştir. Şu anda tek bir belirti var. Başka hiçbir deprem işareti yok. Zaten tek belirtiyle deprem tahmini yapılmaz. Üstelik bu fay 1999'da kırıldı. Bu yüzden büyük bir deprem beklemiyoruz. Endişeye mahal yok" dedi.

Sapanca Gölü ndeki kabarcıklar endişeye yol açtı! Nedenini Prof. Dr. Utkucu açıkladı 7Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

