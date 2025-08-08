Sapanca Gölü'nü temizlemek için dalmıştı, acı haber geldi... Genç dalgıç hayatını kaybetti

Acı olay, Sapanca Gölü'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nden temin edilen içme suyunun kalitesini korumak için başlattığı temizlik çalışmaları çerçevesinde, profesyonel dalgıç ekibi ile 2 bin 500 metrelik hat içinde devam eden çalışmalarda doğal yollar ile oluşan tortu ve bitkiler vakum yöntemi ile temizleniyordu. SASKİ'de dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen (31), su altında devam eden temizlik çalışmaları için göle dalış yaptı.

VURGUN YİYEREK FENALAŞTI

İddiaya göre, Yenişen metrelerce derinlikte vurgun yiyerek fenalaştı. Diğer dalgıç arkadaşlarının sudan çıkarılan Yenişen, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

21 GÜN ÖNCE EVLENMİŞTİ...

Öte yandan, yaklaşık 21 gün önce evlendiği öğrenilen Yenişen'den geriye, sosyal medya hesabında paylaştığı su altı görüntüleri kaldı. Yenişen'in suda yediği vurgun neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

ACI HABER SONRASI BELEDİYEDEN ERTELEME AÇIKLAMASI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.30'da Tarihi Uzunçarşı'da gerçekleştirmeyi planladığımız projesinin tanıtım töreni, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (SASKİ) dalgıç hizmeti veren mesai arkadaşımızın hayatını kaybetmesi dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz. Kamuoyuna önemle duyururuz" denildi.

BAŞKAN ALEMDAR'DAN TAZİYE MESAJI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise yayınladığı taziye mesajında, "SASKİ Genel Müdürlüğümüzde dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen kardeşimizi görevi başında kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer vererek, bugün 17.30'da gerçekleştirilmesi planlanan Uzunçarşı 3. Etap tanıtım programını ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

