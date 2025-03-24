Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu! Polisten, kadın eylemciye: "Neden buradasın?"

Türkiye'nin son günlerdeki tek gündemi, geçen çarşamba başlatılan soruşturmalar ve sonrasında yaşananlar oldu. 'Terör' ve 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok isim gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında dün tutuklanırken, çarşamba akşamı başlayan protestolar dün de devam etti.

PROTESTOLARA KATILAN KADIN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Protesto gösterileri sırasında dikkat çeken bir an da yaşandı. Saraçhane'deki protestolara katılan bir kadın, polisten yardım istedi.

"YARIM ETMEYE ÇALIŞTIM, CANIM ÇOK YANIYOR"

Polis ekiplerinden yardım isteyen kadın, "Yardım etmeye çalıştım. Canım çok acıyor, ne olur" şeklinde konuştu.

"NEDEN BURADASINIZ?"

Polis ise yapılan protestoların kanunsuz olduğunu söyledi ve Neden buradasınız?" sorusunu yöneltti.

O anlara ait görüntüler ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.