Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi! 30 makas darbesinden sonra yatağa bağlayıp yakmışlar

İtalya'da Milano'ya bağlı Sesto San Giovanni şehrindeki bir stüdyo daireden 23 Temmuz gecesi dumanlar yükseldi. Dumanları gören apartman sakinleri durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Sabah'tan Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre olay yerine gelen ekipler binayı boşaltıp yangını kontrol altına aldı. Alevleri kontrol altına alan ekipler daha sonra binaya girerek yangının çıktığı yatak odasını kontrol etti. Burada yatağa bağlanmış şekilde vücudunun üst kısmı tamamen yanmış 60'lı yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı.

DUVARDA 20 YIL ÖNCEKİ SALDIRININ GAZETE KÜPÜRLERİ BULUNDU

Öte yandan yatak odasında yerde kanlı bir makas bulundu. Odanın duvarlarında ise dönemin organize suç örgütü liderlerinden Hüseyin Saral'ın, 31 Ocak 2005'te İtalya'nın Roma kentindeki bir alışveriş merkezinin otoparkında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın yer aldığı gazete kupürlerinin yapıştırıldığı görüldü.

30 KEZ MAKAS SAPLAYIP, YATAĞA BAĞLAYARAK YAKMIŞ

Polis tarafından yapılan detaylı incelemede ise kurbanın önce karın ve kasık bölgesinde 30 kez makas saplandığı, ardından da yatağa bağlanarak yakıldığı tespit edildi. Korkunç infazın yaşandığı 130 numaralı stüdyo dairenin resmi olarak Bicacca Üniversitesi'nde eğitim gören bir öğrenciye kiralandığı tespit edilirken, İtalyan polisi soru işaretleriyle dolu cinayet için soruşturma başlattı.

'YAPMA' DİYE BAĞIRMA SESLERİ GELMİŞ

Apartman sakinleri yangın başlamadan önce daireden bağırış sesleri duyduklarını, içeriden son olarak bir kişinin "Yapma" diye bağırdığını, daha sonra sonra ise daireden dumanlar çıkmaya başladığını söyledi.

20 YIL ÖNCEKİ OLAYLA BAĞLANTISI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Yapılan parmak izi eşleşmesinde cesedin 20 yıl önce organize suç örgütü lideri Hüseyin Saral'ın öldürüldüğü otopark saldırısında yüzüne aldığı kurşunla yaralı halde kurtulmayı başaran Hayati Hayim Aroya'ya ait olduğu tespit edildi. Polis, olayın 20 yıl önceki infazla bağlantısının olup olmadığını araştırırken, katil yada katillere henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

SARAL'IN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ SALDIRIDAN KURTULMUŞTU

Organize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in sağ kolu ve yakın akrabası Zekeriya Kocaman ile 4 adamı ile Sarallar grubundan Mert Altan Sarıyıldız ve adamlarının 4 Ekim 2004'te İstanbul'da Kamber Ocaklı'nın işyerinde yaptıkları toplantı, silahlı çatışmaya döndü. Sarallardan Mert Altan Sarıyıldız'ın ağır yaraladığı Sedat Şahin'in sağ kolu Zekeriya Kocaman felç kaldı. Olaydan Hüseyin Saral'ı sorumlu tutan Sedat Şahin, intikam yemini etti. Bunun üzerine İtalya'ya kaçan Hüseyin Saral, 29 Ekim 2004'te uyuşturucuyla yakalandı.

Şahinler grubu da bu olayla Saral'ın İtalya'da olduğunu öğrendi. 3 ay cezaevinde kalan Saral, 26 Ocak 2005'te serbest bırakıldı. Haberi alan Sedat Şahin, yakın bir adamı ile İtalya'ya gitti. Hüseyin Saral'ın yerini tespit eden Sedat Şahin ve adamı, 31 Ocak 2005'te bir alışveriş merkezinin otoparkında, çapraz ateşe tutarak öldürdü. Yanında bulunan kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya ise yaralı kurtuldu.